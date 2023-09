Poznati španski bek o najboljim saigračima: Brutalno je šta Modrić radi, kad on govori vi zapisujete

Španski fudbaler Dani Karvahal (Carvajal) gostovao je u emisiji „Universo Valdano“ kod Horhea Valdana (Jorge), nekadašnjeg reprezentativca Argentine i bivšeg napadača Reala.

Jedan od kapitena „Kraljeva“ napravio je presjek svoje karijere, govoreći o očekivanjima za ovu sezonu i budućnosti.

Karvahal je s madridskim klubom osvojio sve što se moglo, a te je uspjehe po pravilu i ponavljao. Tri puta je bio prvak Španije, dok je čak pet puta osvojio Ligu prvaka s Madriđanima.

On je dijete akademije Reala, a za drugi tim je igrao od 2010. do 2012., kada se nakon toga na sezonu otisnuo u Bajer Leverkusen, da bi se vratio u Real, u kojem je od 2013. do danas odigrao 379 utakmica.