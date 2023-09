Legenda bh. košarke: "Šta čekaju više Džeko i Pjanić, bojkotujte Savez"

Do kada ćete biti u službi rušitelja svega što se zove Bosna i Hercegovina? Nemojte dozvoliti da bace mrlju na sve što ste do sada učinili za repku, mrlju na vaša imena, mrlju na karijeru.

Vrijeme je za stop, stop, stop (igrača, navijača…) bojkot ovog dvojca i njihovih poslušnika, korumpiranih klimača glava koji se smješkaju u udobnim foteljama Saveza.

Do kada mislite šutjeti, dozvoljavati da se tamo neko poigrava s vama koji vam nisu ni do koljena. Do kada će nas pobjeđivati reprezentacije koje su prve pobjede, bodove upisivali preko vas? Do kada ćemo biti svi skupa u slobodnom padu? Do kada?

E pa momci vi ste sada na potezu tj trebali biste biti. Okončajte reprezentativnu karijeru sa stilom. Ne dozvolite da vam/nam unište sve za što smo živjeli/živimo - poručio je Samir Lerić.

Lerić je za reprezentaciju BiH igrao 12 godina, nastupivši na pet prvenstava Evrope.