Rendulić čestitao svojim igračima, Bašić: Nemamo sreće

Zrinjski je nakon preokreta savladao Željezničar u derbiju 8. kola Premijer lige BiH sa 2:1.

Nakon utakmice svoje komentare dali su treneri obje ekipe Krunoslav Rendulić i Nermin Bašić.

- Čestitam momcima, izdominirali smo od prve do zadnje minute. Nismo gubili glavu i kada smo gubili, stiskali smo i vjerovali do zadnje sekunde da možemo okrenuti.



Nije lako okrenuti protiv Želje, dobra su ekipa i to sam rekao i prije utakmice. Imali smo utakmicu u četvrtak, drago mi je da smo slavili uz kvalitetnu igru. Mentalno smo jaki, nije to prvi put, a nekada se to vrati, nekada ne.