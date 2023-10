Alen Halilović konačno igra dobro: Prošli klubovi su me pogrešno koristili

Nekadašnji najveći talent hrvatskog nogometa Alen Halilović (27) nakon silnih godina lutanja i traženja uspio je, čini se, pronaći klub u kojem uživa u nogometu. Halilović je ljetos kao slobodan igrač stigao u nizozemsku Fortunu i oduševljava igrama.

Na poziciji desetke

Trener Deni Bujs (Danny Buijs) koristi ga na poziciji desetke, a Halilović smatra da je upravo to razlog njegovih dobrih igara.

- Klubovi mi nisu vjerovali kao veznom igraču i to mi je bio jedan od najvećih problema. Jedino su me u Barceloni vidjeli kao veznjaka, a nakon toga sam 80 posto svojih utakmica odigrao kao desno krilo - rekao je Halilović.

"Nije moja kvaliteta"

"Tako je bilo i kad sam stigao u Heerenveen. Doveli su me da igram u veznom redu, a onda stavili na krilo. Kao krilni igrač moraš puno centrirati i trčati, a to nije moja kvaliteta. Sada napokon mogu raditi ono u čemu sam dobar. Imam i obrambene zadatke, ali imam i dosta slobode. To je zabavno."

Halilović je prije dolaska u Fortunu pola godine bio bez kluba nakon odlaska iz Rijeke. Ove sezone je zabio jedan gol i ima jednu asistenciju, a sjajnim potezima oduševljava navijače nizozemskog kluba.