Van der Vart je transferom iz 2015. iznenadio fudbalsku javnost: Djed i baka ispred Ajaksa

Svi u Nizozemskoj su očekivali da će se Van der Vart vratiti u Ajaks, naročito jer ga je tadašnji trener Kopljanika Frank de Bur (de Boer) uvjeravao da se vrati „kući“. No, Nizozemac se odlučio na Betis zbog svojih djeda i bake.

- Frank de Boer me zvao kada sam još bio u Hamburgu. Imali smo dobar razgovor, ali me Betis privukao. Tamo su mi živjeli djed i baka. Mogli su me vidjeti kako igram za Betis i ja sam mogao biti s njima skoro svakog dana.

Ajaks dom

To mi je bilo vrednije od povratka u Ajaks. Gledajući na taj potez sada, to nije bilo pametno, ali sam imao fantastično vrijeme sa svojom porodicom. Ajaks će zauvijek biti dom za sve nas koji smo igrali tamo – rekao je Van der Vart.

Prilikom predstavljanja, Van der Varta je na klupi dočekao poseban gost – njegova baka Dolores. No, nije se naigrao u Andaluziji. Za Betis je sakupio samo sedam nastupa, a onda je otišao u Midtjeland. Karijeru je završio u Esbjergu 2018. godine. Za reprezentaciju Nizozemske je odigrao 109 utakmica i dao 25 golova. Bio je i srebreni na Mundijalu 2010. godine.