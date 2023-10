"Zmajevi" odradili novi trening: U ove četiri utakmice moramo vidjeti na koga možemo računati u baražu

- Desile su se neke promjene, tu je Renato i to je jedini novi igrač. Odradili smo standard situacije na treninzima. Uvijek nedostaje vremena ovakvim okupljanjima, ali mislim da ćemo dočekati spremni prvu utakmicu - kazao je Ivanković.

Selektor Savo Milošević odmah na predstavljanju je najavio povratak u formaciju 4-2-3-1. O tome je govorio i Ivanković.

Nova formacija izgleda dobro, čini mi se da bolje to izgleda. Nadam se da ćemo to pokazati i na terenu i da će u budućnosti biti bolje. U ove četiri utakmice moramo vidjeti na koga možemo računati u baražu - izjavio je on.

Nakon Ivankovića, medijima se obratio novajlija u našem državnom timu Renato Gojković.

- Putovao sam puno, stigao sam, ali ne osjećam umor zbog te neke euforije. Toplo sam primljen i osjećam se super.

Uvijek sam želio da igram za reprezentaciju. Neke igrače sam od ranije znao, neke starije sam upoznao sad. Nadao sam se uvijek pozivu, to je sportski i hvala Bogu došlo je do toga. Naši igrači igraju u klubovima na visokom levelu i zaslužujemo bolje rezultate - poručio je Gojković.