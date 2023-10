Bivši bh. reprezentativac ima novi klub: Vratio se u staro jato, predstavljen na zanimljiv način

Bivši bh. reprezentativac i član zlatne generacije "Zmajeva" koja je igrala na Mundijalu 2014. Ermin Bičakčić (33) potpisao je za Ajntraht Braunšvajg.

Bičakčić je već igrao za Braunšvajg i to u periodu od 2012. do 2014., prije Hofenhajma, a za to vrijeme je sakupio 82 nastupa za ovaj klub koji se takmiči u "Cvajti".

Bičakčić je nakon potpisa izjavio da je sretan zbog povratka u ovaj klub.



- Ajntraht Branušvajg mi je pri srcu - grad, klub i navijači su za mene uvijek imali posebno značenje. Osjećam se dobro i osjećam vatru u sebi.

Hvala svima koji su zaduženi za klub, a posebno Benjaminu Keselu, sa kojim sam imao jako dobre i intenzivne razgovore u proteklih nekoliko sedmica. Radujem se što ću upoznati tim i zaista dati sve od sebe na terenu - izjavio je Bičakčić.