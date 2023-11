Runi iskren: Pio sam do besvijesti, nisam tražio pomoć

Trener Birmingema, a svojevremeno jedan od najboljih fudbalera na svijetu, Vejn Runi (Wayne Rooney) kazao je da je tokom karijere imao probleme s alkoholom.

- Imao sam mnogo različitih izazova, na terenu i van njega, a moj izlaz bio je u alkoholu. U ranim dvadesetim, provodio bih po nekoliko dana kući i ne bih izlazio, pio sam do besvijesti. Nisam htio da budem okružen ljudima, jer se ponekad stidite i osjećate da ste iznevjerili one oko sebe - istakao je fenomenalni napadač.

On je rekao da nije tražio pomoć, te da je danas sretan jer je uspio da se izbori s porokom.

- Nisam znao kako da se nosim sa svim, izabrao sam alkohol da pokušam da sve to podnesem. Bilo je oko mene ljudi s kojima sam mogao da razgovaram, ali sam izabrao da to ne radim i pokušao sam da se nosim sa svim. Kada to učinite i ne prihvatite pomoć, možete se naći na dnu i ja sam nekoliko godina bio tamo. Zahvalan sam na tome što sada mogu javno da pričam o stvarima kroz koje sam prošao - rekao je Runi.

Za kraj izlaganja imenovao je najboljeg i najgoreg saigrača u Junajtedu.

- Najbolji je, vjerovatno, bio Daren Flečer (Darren Fletcher). Najgori, ima ih dosta na koje bih mogao da pomislim! Na terenu vjerovatno Nani. Bilo je frustrirajuće igrati s njim - završio je svoje izlaganje Vejn Runi.