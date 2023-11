Rusmir Cviko trener mjeseca u saudijskoj Prvoj ligi: U klubu ovo nisu nikad doživjeli, zahvalio je i princ

Prošle godine je bio u Kuvajtu, a kako kaže, dobar rezultat se daleko čuje. Preporodio je Al Arabi koji je bio 9., a onda ga doveo na korak do titule. Osvojio je Kup kuvajtskog princa, a u moru opcija, odlučio se za Saudijsku Arabiju.

- U klubu nisu nikad ovo doživjeli. Oni su bili superligaš prije šest-sedam godina. Prošle godine su jedva opstali u Prvoj ligi, izvukli su se u posljednjem kolu. Nikad nisu imali tri pobjede u nizu, a mi sada imamo sedam. Kako igramo svi su se digli, cijelo to mjesto, a zvao je i princ da se zahvali – kazao je Cviko za "Dnevni avaz“.

Da se postižu sjajni rezultati potvrdila je to i nagrada za trenera mjeseca koja je pripala rođenom Sarajliji. Cviko je od ljetos na klupi Al Orobaha.

- Vjerovatno ima razlog zbog čega dolazi. Većinom ovdje ima trenera koji su stranci. Vidio sam da on (op.a. Al Tuvaijiri) nema zavidan CV, neku zavidnu karijeru, ali vidjet ćemo – naveo je Cviko.

Ima i talentovanih Saudijaca koji će tek doći do izražaja. Kako kaže, čudno mu je i što se u BiH malo piše o uspjesima koje bilježe on i njegovi saradnici.

- Ako se bude pričalo ja bih opet gledao nekog našeg igrača, želim pomoći našim ljudima. Da to bude zvučno ime. Ali ko je tu na vjetrometini, ko je na izlogu.. imaš Džeku koji je u zalaznim godinama, ali bi mogao biti interesantan. Pjanić je već u UAE – rekao je Rusmir Cviko za "Dnevni avaz“.

S obzirom na to da klub vodi ka Superligi zanimalo nas je da li bi i on dobio neku zvijezdu po uzoru na Al Nasr, Al Itihad, Al Hilal...

Cvikin tim je u seriji od sedam uzastopnih pobjeda, a u derbiju 9. kola savladao je Al-Kvadisij sa 1:0 koji vodi legendarni Španac i bivši as Real Madrida Mičel (Michel).

Željo ispred svih

Kada razgovarate sa Rusmirom Cvikom neizostavna tema je Željezničar.

- Pratim Želju više nego išta ovdje. Ovdje je kod nas samo borba oko Želje – našalio se Cviko i dodao:

- Ne možete otpisivati ljude preko noći, ali ne može svako ni biti u Želji. Najbolje što Željo ima su navijači, ali mora se i njima vratiti kroz rezultate. I ne može klub živjeti od navijača, mora se tražiti sponzor. Jasno je da su mnogi dugovi otplaćeni, ali to nije Željo, moramo biti konkurenti za trofeje.

Reprezentacija

Dotakli smo se i reprezentacije BiH u kojoj je Cviko, za vrijeme mandata Dušana Bajevića, bio u stručnom štabu.

- Činjenica je da je naš igrački kadar slabiji, dva tri igrača su ostala iz one generacije iz 2014. godine. Mora se stvoriti kult reprezentacije, ona se mora voliti i za nju se mora igrati srcem. Moraju to znati i čelnici Saveza, moraju znati da treba dati i vremena trenerima – naveo je on.