Nizozemske legende kritikovale Tahirovića: "Vodite i onda idiot napravi penal, ne možeš to uraditi"

Kift je bio posebno oštar prema našem reprezentativcu.

- Vodite 2:1 i onda neki idiot ukliže i napravi penal. To nije moguće. To je nevjerovatno. U Ajaksu je svega tri mjeseca i nakon gola pokazuje na grb na dresu. Kako si se toga dosjetio? Znaš da te pola Nizozemske gleda i znaš šta oni misle kada uradiš nešto tako. I ti to i dalje uradiš – kazao je Kift.

Na Kiftove kritike nadovezao se i legendarni Vesli Snajder.

- Ne možeš jednostavno uraditi to. Ono što je on uradio je veoma loše – dodao je legendarni Nizozemac.