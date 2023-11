Čelziju prijeti žestoka kazna: Eksperti otkrili Abramovičeve uplate putem offshore računa

Roman Abramovič je skoro 20 godina bio glavni čovjek Čelzija, a neki od njegovih poteza, barem što se tiče validnosti finansiranja kluba, mogli bi koštati londonsku ekipu dugo nakon njegovog odlaska.

Kako piše „Guardian“, procurili su podaci koji su otkrili niz tajnih isplata koje su vrlo vjerovatno prekršile stroga fudbalska pravila.

Upitna validnost uplata

Engleski mediji tvrde da će ih kazniti, a stručnjaci predviđaju da bi ona najverovatnije bila oduzimanje bodova od čelnika Premijeršipa, ali još niko ne može pretpostaviti koliko će tačno bodova biti oduzeto.

- Otkriven je niz uplata vrijednih desetine miliona funti tokom jedne decenije, a usmjereni su putem offshore računa koji pripadaju Abramoviču. Čini se da su transakcije bile u korist Čelzija, što dovodi do pitanja jesu li bile prijavljenje u računima koji su dostavljeni nadzornim organima – pišu engleski mediji.

Agent Edena Azara (Hazard) bio je jedan od onih kojima je novac uplaćen, a radi se još i o transferima Eto'a i Vilijana (Willian).

Čelnici su krenuli sa ispitivanjem finansija ovog kluba i to za period od 2012. do 2019. godine, a dokumenti koji su se pojavili postavljaju pitanje da li je on kršio pravila u korist Čelzija.

Potencijalne kazne

Stručnjak za finansije u fudbalu Kiran Megvajer (Kieran Maguire) iznio je i potencijalne sankcije ukoliko bi ove tvrdnje bile dokazane.

- Ako postoje dokazi da je klub koristio transakcije trećih strana da zaobiđe pravila profitabilnosti i održivosti, onda bi sankcije bile ili finansijske ili oduzimanje bodova. Vjerovatno će to biti oduzimanje bodova, jer bi na taj način druge upozorili šta će se desiti ako budu radili nešto slično – tvrdi Megvajer.

Inače, Čelzi je ove sezone 10. sa 16 osvojenih bodova, te bi im potencijalno oduzimanje bodova moglo ugasiti apsolutno sve šanse za odlazak u Evropu, a možda ih i poslati u borbu za opstanak u Premijer ligi.