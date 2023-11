Ibrahimović u svom domu ima samo jednu fotografiju na zidu, ona ima simbolično značenje

To je podsjetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu vide ta stopala - poručio je Ibrahimović u intervjuu kod Pirsa Morgana (Piers).

- Nemam svoje fotografije na zidovima, ali to je moja ideja. U porodici moramo pamtiti odakle sva hrana dolazi, a to je od mojih stopala.

Kazao je da je važno da bi njegovi sinovi znali odakle je sve došlo.

- Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju djecu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebali odrastati u mojoj sjeni, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju da će se osjećati drugim ili trećim. Oni su prvi - poručio je Ibrahimović.

Zlatan je fotografiju svojih stopala i objavio u svojoj prvoj autobiografskoj knjizi pod nazivom "Ja sam Zlatan Ibrahimović".