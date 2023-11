Selektor reprezentacije BiH Savo Milošević: Moramo pokazati narodu da nam je stalo

Znam da su ljudi ljuti, ali moramo izvući najviše pred baraž u martu, poručio je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Savo Milošević uoči utakmice fudbalske "A" reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Slovačke u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, javlja Anadolija.



Baraž u martu

U Sarajevu je nakon poraza bh. tima u gostima od Luksemburga koji je slavio rezultatom 4:1 upriličena konferencija za novinare reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči posljednje kvalifikacijske utakmice.

Selektor Milošević izjavio je da su neki igrači u prošlom meču protiv Luksemburga pokazali da su spremni.

- Mislim da ima i nešto pozitivno od poraza u Luksemburgu. Mislim da i ne moram navoditi imena. I okom se moglo vidjeti koji su bili spremni da idu preko granica na terenu.

Kada sam došao kazao sam da će svaki igrač morati dati maksimum. Na svim utakmicama je bilo jasno koji momci su bili spremni ići preko granica. Tu ubrajam i neke nove, koji nisu bili pozivani prije moga mandata - rekao je selektor Milošević.

Poručio je da je najvažnije da se tim pripremi za baraž koji je u martu.

- Nikom porazi nisu prijatni, najmanje meni. Kada sam došao mišljenje svih je da je situacija bila teška. A pričamo o situacijama kada je tim bio kompletan. Preksinoć smo igrali bez pet, šest najboljih igrača.

Znam da su ljudi ljuti, djelom bih mogao i ja biti, ali nemam taj luksuz. Moramo izvući najviše pred baraž. Sutra imamo još problema. Ne mogu to navesti, ali vidjet ćete sutra. Moramo pokazati karakter i voljni momenat, ako ništa da pokažemo narodu da nam je stalo - kazao je Milošević.

Kostur ekipe

Istakao je da već sada u glavi ima jasan kostur ekipe za baraž.

- Imam apsolutno sve. Tim koji treba da igra i model. Jedini koji može da igra ova ekipa. Obići ćemo igraće do marta i sve ćemo im objasniti. Da dođu spremni za baraž i da znaju šta se od njih očekuje - rekao je bh. selektor.

Desni bek Amar Dedić istakao je da je situacija u bh. timu dosta teška.

- Toga samo svjesni. Osjeti se to u ekipi i među igračima. Mogu reći da se moramo spremiti za taj mart i baraž. Situacija je teška i moramo dati sve od sebe da to popravimo. Moja poruka je da treba vjerovati u nas. Vjera je to najvažnije što je ostalo u ekipi i da uspijemo nešto u martu i zato ćemo tada dati sve od sebe - kazao je Dedić.

Prije posljednjeg kola, lider grupe "J" je Portugal koji iz devet odigranih utakmica ima maksimalnih 27 bodova, reprezentacije Slovačke je druga sa 19. Luksemburg je sakupio 14 bodova, Island ima deset, a Bosna i Hercegovina je peta s devet bodova. Lihtenštajn je na dnu tabele bez bodova.

U nedjelju protiv selekcije Slovačke

Selekcije Portugala i Slovačke već su izborile plasman na Evropsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u Njemačkoj.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju u posljednjem kolu kvalifikacija u Zenici od 20:45 sati igra protiv selekcije Slovačke.