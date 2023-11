Al-Tuvaijri i Krpić najavili utakmicu s Posušjem

Željezničar će u okviru 15. kola Premijer lige BiH dočekati Posušje, a tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili šef struke Abdulhakim Al-Tuvaijri (Abdulhakeem Al-Tuwaijri) i prvotimac Sulejman Krpić.

– Radujem se utakmici. Spremni smo da odigramo dobru utakmicu. Uvijek je dobar izazov kao što je ova utakmica. Igramo prvi put pred našim navijačima otkako sam ja tu, i to je nešto posebno za mene. Kada dođete u nešto novo, testirate igrače da vidite na kojem su nivou fizičke spreme. U dobroj su poziciji, ali treba još rada. Imamo nekoliko igrača koji se oporavljaju, nekoliko igrača koji su izašli iz povrede. Sastav još nije potpuno kompletan. U dobroj su formi, ali moramo još da radimo kako bismo bili spremni za predstojeće utakmice koje nam dolaze do zimske pauze - kaže Al Tuvaijri.

Ističe da, kada je startovao, imao je ideju kako treba igrati, te da zna kako treba izgledati i ofanzivno i defanzivno.

- To je kolektivni rad i samo zajedno možemo postići ono što smo zamisli. Neke stvari nedostaju, neke promjene su potrebne u postavi. Dosta je stvari koje se mogu unaprijediti, da bi tim bio na maksimumu. Tim ima mnogo potencijala, to je miks iskusnih igrača, igrača u srednjim godinama i mladih igrača. Imamo iskustvo i mladost i s tim miksom imamo dobre šanse. Neke promjene jesu potrebne da bi tim išao naprijed, to je sigurno. Ja sam rekao i igračima idemo od utakmice do utakmice i da pokažemo karakter, ko smo. Kao što smo pokazali prošlu utakmicu. Ako radiš dobro i hrabar si, rezultat će doći. Ako to sve pokažeš na terenu, onda imaš dobru šansu protiv svakog tima u ligi. Ovaj tim ima potencijal da pobijedi svaku ekipu u ligi. Obećavam navijačima i svima ovdje da ćemo raditi što jače možemo da ispunimo svoj puni potencijal i damo sve od sebe u svakoj utakmici - istakao je Al-Tuvaijri.