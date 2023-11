Fudbalska revolucija: BiH može na Svjetsko prvenstvo igrajući samo šest utakmica u dva i po mjeseca

U Evropi su tek završene kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, a već se počinje razmišljati o sljedećim.

Svijetu fudbala stiže revolucija, a ona će se ogledati u narednom izdanju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, kao i naredno izdanje Lige nacija.

Promjene na Mundijalu

Naime, reprezentacije koje izbore eliminacijsku fazu Lige nacija, a bit će ih osam, duplo više nego što je sad slučaj, moći će izboriti Svjetsko prvenstvo u rekordnih šest utakmica.

Iduće Svjetsko prvenstvo, koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, bit će najmasovnije do sad sa čak 48 reprezentacija. To je povećanje od čak 50 posto u odnosu na dosadašnje 32 reprezentacije na SP-u.

Selekcije će biti raspoređene u 12 grupa po četiri, dok će se u nokaut fazu plasirati prve dvije i čak osam najboljih trećeplasiranih.

Noviteti u kvalifikacijama

Međutim, da bi BiH došla do toga, prvo je potrebno da se kvalifikujemo na drugo Svjetsko prvenstvo u historiji.

Tamo također slijedi revolucionarna promjena. Umjesto devet ili deset kvalifikacijskih grupa sa po pet ili šest reprezentacija, Evropa će imat 12 grupa sa četiri ili pet reprezentacija.

Do toga će se doći još jednom velikom promjenom, ali Lige nacija. Umjesto da njenu grupu prolaze samo pobjednici, proći će dvije najbolje selekcije. One će se u martu 2025. godine boriti za odlazak na Final Four, a selekcije koje izbore će biti u grupama sa samo četiri i kompletne kvalifikacije za SP će odigrati za samo dva i po mjeseca.