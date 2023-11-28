Iskusni Španac izgubio živce: Reakcija Rakitića je urnebesna

Fudbaleri Sevilje su ovog vikenda poraženi na gostovanju u San Sebastijanu kod Real Sosijedada rezultatom 2:1.

Tokom trajanja utakmice gotovo ništa nije išlo po planu fudbalera iz Andaluzije, pošto su susret završili s dva igrača manje, nakon što su Serhio Ramos (Sergio) i Hesus Navas (Jesus) dobili crvene kartone.

Međutim, društvene mreže su u centar pažnje stavili nekadašnjeg reprezentativca Hrvatske Ivana Rakitića.

Naime, pojavila se fotografija u kojoj se vidi kako Hrvat "umire od smijeha" na odluku sudije da isključi njegovog saigrača.

Ramos je drugi žuti karton dobio u 88. minuti susreta, a kamera je u pozadini uhvatila Rakitića.