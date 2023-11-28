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HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Iskusni Španac izgubio živce: Reakcija Rakitića je urnebesna

Ramos je drugi žuti karton dobio u 88. minuti susreta, a kamera je u pozadini uhvatila Rakitića

Rakitić: "Umirao od smijeha". Platforma X

N. H.

28.11.2023

Fudbaleri Sevilje su ovog vikenda poraženi na gostovanju u San Sebastijanu kod Real Sosijedada rezultatom 2:1. 

Tokom trajanja utakmice gotovo ništa nije išlo po planu fudbalera iz Andaluzije, pošto su susret završili s dva igrača manje, nakon što su Serhio Ramos (Sergio) i Hesus Navas (Jesus) dobili crvene kartone. 

Međutim, društvene mreže su u centar pažnje stavili nekadašnjeg reprezentativca Hrvatske Ivana Rakitića. 

Naime, pojavila se fotografija u kojoj se vidi kako Hrvat "umire od smijeha" na odluku sudije da isključi njegovog saigrača. 

Ramos je drugi žuti karton dobio u 88. minuti susreta, a kamera je u pozadini uhvatila Rakitića. 

Španski defanzivac se krenuo žaliti na tu odluku sudije Migela Ortiza (Miguel) i tražio od njega da se konsultuje s VAR-om. Kada je to sudija uradio, odlučio je promijeniti odluku, ali ni to nije dobro završilo za Španca. On je, naime, dobio umjesto drugog žutog, direktan crveni karton.

Ratobornom Ramosu ovo nije bilo prvo isključenje u karijeri, ali njegovom saigraču Hesusu Navasu jeste - desni bek Sevilje dobio je svoj prvi crveni karton u profesionalnoj karijeri zbog prigovora na sudijsku odluku.

Zaista bi bilo još interesantnije da su kamere uhvatile Rakitićevu reakciju nakon ovih odluka sudije Ortiza.

# SEVILLA
# SERGIO RAMOS
# IVAN RAKITIĆ
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