Etihad svjedočio sjajnom derbiju: Mančester siti i Totenhem podijelili bodove

Fudbaleri Mančester sitija su remizirali s Totenhemom u derbiju 14. kola engleske Premijer lige rezultatom 3:3.

Sjajan susret viđen je na Etihadu, baš kako i dolikuje derbiju vrha Premijeršipa.

Na prvi gol se čekalo samo šest minuta kada je Heung-Min Son sjajno istrčao u kontru i matirao Edersona. Međutim, samo tri minute je trebalo južnokorejskom fudbaleru da postane tragičar, pošto je postigao autogol nakon kornera "Građana".

Igrači Sitija nisu tu stali, a u prednost su stigli golom engleskog krilnog napadača Fila Fodena (Phil). Domaći fudbaleri su bili bolji i u nastavku susreta, ali nisu uspijevali da postignu i treći gol, te tako zapečate sudbinu "Pijetlova".

Kazna za to je stigla u 69. minuti. Činilo se da Siti drži sve u svojim rukama, ali nakon lošeg dodavanja na centru terena dolazi lopta do Sona, koji ju je progurao do Đovanija Lo Selsa (Giovani Lo Celso), a Argentinac neodbranjivim udarcem matira Edersona po drugi put na ovom susretu.

Džek Griliš (Jack Grealish) je pogodio u 81. minuti za novo vodstvo Sitija, ali tu nije bio kraj uzbuđenjima.

Krilni napadač Totenhema Dejan Kuluševski je u 90. minuti postavio konačan rezultat, nakon što je nadskočio Akea i zakucao loptu u mrežu za novo izjednačenje.

Siti je tako ostao treći sa 30 osvojenih bodova, dok je Totenhem prekinuo niz od tri poraza i sada imaju 27 bodova, te oni zauzimaju petu mjesto u engleskoj Premijer ligi.