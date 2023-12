Večeras na Bilinom polju "Zmajice" žele okončati UEFA Ligu nacija B trijumfom protiv Bjelorusije

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na zeničkom Stadionu “Bilino polje” protiv Bjelorusije, u okviru 6. kola UEFA Lige nacija B - grupa B4, igrati posljednji i odlučujući meč za direktan plasman u Ligu nacija A, koju su prošle godine izborile i njihove muške kolege.

Nakon subotnjeg poraza u ovom takmičenju na gostovanju kod Slovenije (1:2), izabranice bh. selektorice Samire Hurem izgubile su lidersku poziciju u grupi pa više i ne zavise samo od svoga rezultata.

Ne zavisi sve od njih

Naime, za direktan plasman u Ligu nacija A, osim očekivane i priželjkivane pobjede večeras protiv Bjelorusije u Zenici, bit će im neophodan i neriješen rezultat ili pobjeda Slovenije u gostima kod Češke, u susretu koji počinje u isto vrijeme (19.00 sati).

Međutim, u slučaju da “Zmajice” ne uspiju pobijediti Bjelorusiju, a u slučaju i eventualnog domaćeg poraza Češke, na tablici bi ih preskočila i Slovenija, koja bi bila u prednosti i u slučaju istog broja bodova, pa bi Slovenke igrale u baražu za Ligu nacija A, u koju bi se, uprkos eventualnom porazu, direktno plasirala Češka. BiH bi, u tom slučaju, kao trećeplasirana igrala baraž za opstanak u Ligi nacija B, iz koje su već ispale Bjeloruskinje.

-Samo pobjeda nas interesuje i vjerujem da su igračice svjesne svega toga. One su te koje su dosta toga u svemu ovome i napravile dobrog na terenu. Imamo kvalitet i interesuje nas da izađemo samo s jednim cilljem i da pobijedimo.

Pogotovo što igramo na “Bilinom polju” i pred našim navijačima. Otvorilo nam se da budemo prvi. Baš bi mi bilo žao da se to i ne ostvari, jer smo mi od svih reprezentacija do sada pokazali najviše i najviše smo to zaslužili - kazala je Hurem, te dodala kako je samo preostalo da to večeras i potvrde protiv Bjeloruskinja.

Ona će u večerašnjem duelu protiv Bjeloruskinja, koje su u septembru savladale na gostovanju u mađarskom Gyoru s 2:1, osim povrijeđenih Marije Aleksić i Andreje Gavrić, igrati i bez kapitenice i sa tri postignuta gola prvog strijelca tima Milene Nikolić, koja je dobila žuti karton, inače drugi pa je tako i suspendirana za ovu utakmicu. Kapitensku traku večeras će nositi Melisa Hasanbegović.

Sve je u njihovim rukama

BiH je jedina selekcija u grupi koja je u svih pet mečeva postigla barem jedan gol, a do gostovanja u Sloveniji bila je i vodeća u svojoj grupi. Međutim, subotnji poraz u Kopru te trijumf u nedjelju s minimlanih 1:0 Češke u gostima kod Bjelorusije, “Zmajice” je ponovo vratio na drugu poziciju u grupi B4.

Bjelorusija je, uprkos činjenici da je nakon poraza od Češke i definitivno za naredni ciklus ispala u Ligu C, s dva remija protiv Slovenki pokazala kako nije nimalo naivna ekipa. Da su, umjesto što su svoje domaće utakmice morale igrati u mađarskom Gyoru, domaće utakmice igrale u svojoj domovini, vjerovatno bi osvojile još koji bod, a time bi dodatno zakomplicirale ionako neizvjesnu situaciju u grupi B4.

-Sve je u našim rukama. Sve zavisi od nas kako ćemo izaći na teren tako ćemo i odigrati utakmicu. Smatram da treba da izađemo kao jedan tim, da izađemo sportski agresivno i, naravno, idemo po svoj cilj, odnosno po tri boda i da pređemo na prvu poziciju - istakla je reprezentativka Amela Kršo.

Podvukla je kako se samo moraju fokusirati na utakmicu protiv Bjelorusije i na svoju igru pa tek onda razmišljati na ishod meča između Češke i Slovenije. Mnogo im, dodala je, znači i ukazana pažnja Nogometnog saveza BiH, sportske javnosti i medija, ali i podrška navijača, kojima je večeras omogućen besplatan ulaz na tribine zeničkog stadiona.

Tabela grupe B4 pred mečeve posljednjeg, 6. kola: Češka 10, BiH 8, Slovenija 6 i Bjelorusija 2 boda.