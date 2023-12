Kakva ludnica u Njemačkoj: Penal lutrija odlučivala duel u kojem su igrala tri reprezentativca BiH

Fudbaleri berlinske Herte slavili su protiv HSV-a nakon sjajne utakmice i penala (4:3) u duelu u kojem su igrala čak tri bh. reprezentativca i plasirali se u četvrtfinale njemačkog Kupa.

Haris Tabaković i Smail Prevljak su imali više sreće i izbacili Denisa Hadžikadunića i njegov HSV iz daljeg takmičenja.

Golijada u Berlinu krenula je u 21. minuti kada je Fabijan Ris (Reese) doveo Hertu u vodstvo. No, HSV je do poluvremena uspio doći do preokreta pogocima Imanuela Pheraija u 31. i Lasla Benesa (Laszlo) u 43. minuti.