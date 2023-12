"Zmajice" saznale protivnice u plej-ofu Lige nacija: Igrat će protiv prve reprezentacije na svijetu

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u baražu za A diviziju Lige nacija igrati protiv selekcije Švedske.

BiH je završila svoju grupu kao drugoplasirana i dobila je priliku kroz baraž izboriti najelitniji rang ovog takmičenja.

Međutim, naše reprezentativke nisu imale sreće jer smo izvukli prvu reprezentaciju svijeta, prema FIFA-inoj rang listi, Švedsku.

Selektorka reprezentacije BiH Samira Hurem prokomentarisala je žrijeb. Ona je istakla da se BiH mora dokazati protiv najjačih, ukoliko želi igrati na Evropskom prvenstvu.

- Činjenica da igramo sa jednom od najboljih reprezentacija u Evropi i svijetu govori o težini, ali ujedno i o značaju same utakmice za ženski nogomet u Bosni i Hercegovini. Naš tim je igrao odlično u Ligi nacija i te dobre igre su nas dovele u ovu situaciju. Sam ostanak u ligi B je značajan rezultat za nas, ali baraž je još značajniji i predstavlja korak naprijed u promociji ženskog nogometa u našoj zemlji - rekla je Hurem i dodala:

- Ako želimo igrati na Evropskom prvenstvu moramo znati gdje smo trenutno i na čemu treba da radimo, a to će nam dvije utakmice sa Švedskom pokazati. Raduje me što prvu utakmicu igramo kući jer nam je potrebna podrška naših navijača, a to će ohrabriti naše igračice da odigraju što bolje i podignu samopouzdanje za revanš.