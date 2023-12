Tiram objasnio što nije došao u PSG: Mbape zna veoma dobro što nisam došao u Pariz

Napadač milanskog Intera i sin legendarnog Francuza Lilijana Tirama (Thuram), Markus Tiram (Marcus Thuram), ovog ljeta je potpisao za "nerazure" i, čini se, nije požalio zbog te odluke.

Inter je trenutno na vrhu tabele italijanske Serije A, a francuski napadač je upisao po šest golova i asistencija.

Tiram je odbio mogućnost potpisa ugovora za PSG, iako mu se nudila prilika tokom ljeta.

Nakon odbijenice, Kilijan Mbape (Kylian Mbappe), inače njegov veliki prijatelj, u razgovoru za Canal+ upitao je Tirama zašto nije došao u PSG.

Nije se dugo čekalo na odgovor.

- Mbape zna veoma dobro zašto nisam potpisao za PSG - izjavio je Tiram, pa nastavio:

- Nikada nisam tražio garantovane minute, ne mislim da je to uopće moguće. Jednostavno sam se tako osjećao, Inter me želio prije dvije godine i uvijek su me vidjeli kao svoju "devetku" tako da je to bio lagan izbor.

Francuz Tiram je karijeru započeo u Sošou, a kasnije je još igrao za Gingam i Borusiju Menhegladbah, iz koje je i došao u Inter kao slobodan igrač ovog ljeta. Njegova vrijednost se procjenjuje na 70 miliona eura prema Transfermarktu.