Kosorić napušta Grbavicu, o njegovoj ljubavi prema Željezničaru najbolje je govorio Mulalić: "Ovo nikad nisam vidio"

Kosorić je u pravom smislu riječi vojnik "Plavih" sa Grbavice. U dva navrata je bio član Željezničara. U prvom je igrao od 2014. do 2017. godine, a drugi put od 2019. pa do danas.

- Dečko pored mene koji stoji ovdje (Aleksandar Kosorić), ja sam trenirao četiri pet klubova, ali takvo nešto nikad nisam vidio. Momcima se duguje 10-11 plata, nama do 31. marta uopšte nije bio fudbal u fokusu, pričalo se samo o dobijanju licence, a teško je namjestiti glave kad je to tako, to niko ne zna za igrače koliko je emotivno da se odreknu plata.

Pa pitaju Acu kapitena: "Može li odgoda?" - "Može." "Može li da ne bude plata?" - "Može, može, može". Ovdje prije mene je sjedio neko ko je rekao da ovaj klub ne postoji. Postoji, on će itekako postojati. On će postojati zbog takvih igrača - rekao je Mulalić 8. aprila prošle godine.

Nije poznato da li će Kosorić nastaviti igračku karijeru. Osim za Željezničar, do sada je nastupao za Slaviju, Partizan, Rad, Radnički 1923, Erbil, Radnički Niš, Radnik Bijeljina, Spartaks Jurmala i Balzan.