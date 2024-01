Iskusni bh. stručnjak Vahid Halilhodžić za "Dnevni avaz": Želim da "Zmajevi" izbore Euro

Svijet fudbala je doživio mnogo promjena u prethodnoj godini. Bosna i Hercegovina je dobila prvog predstavnika u grupnoj fazi nekog od evropskih takmičenja, Saudijska Arabija je pokorila transfer markete, dobili smo neke nove prvake, ali jedna stvar je ostala nepromijenjena.



Reprezentacija BiH, barem još uvijek, nije uspjela osigurati plasman na Evropsko prvenstvo, prvo u našoj historiji. Uz nadu da će se to promijeniti već u prvim mjesecima ove godine razgovarali smo s najistaknutijim bh. stručnjakom Vahidom Halilhodžićem koji je posebno naglasio da želi sreću „Zmajevima“ u pohodu na historijski podvig.

Nema improvizacije

- Želim fudbalskoj reprezentaciji da napravi taj podvig, za mene historijski, i da se plasira na Evropsko prvenstvo. Za utakmice baraža koje nam dolaze uskoro, treba se pripremiti. Već se treba planirati i pripremati. Nema tu nikakve improvizacije. Stručni štab ima vremena da pregleda sve, uvidi sve stvari koje su pravile probleme i da nauče pouku iz prijašnjih utakmica, koje se nisu završile pozitivno. To je nokaut takmičenje, u kojem ili prolaziš ili ispadaš. Treba se spremiti u i van terena – započeo je Vahid Halilhodžić za „Dnevni avaz“.

Na pitanje da li su nam potrebne promjene u bilo kojem aspektu našeg igračkog kadra ili taktike, popularni Vaha kazao nam je da s tim treba biti vrlo oprezan.

- U svakom slučaju, to su utakmice koje traže iskustvo, ali i mladost, poletnost, optimizam. Mora se stvoriti pobjednička atmosfera, vjerovati u ono što imaš. Te dvije utakmice odlučuju mnogo toga. Ne smije se mnogo eksperimentisati, to nisu takve utakmice. Treba se stvoriti atmosfera i ekipa, koja će u tom trenutku biti najkompetentnija da izvuče potreban rezultat. Stari ili mladi, to je manje važno.

Potraga za "srećom"

Dotakli smo se i teme promjene trendova u svijetu transfera. Igrači sve češće odlaze iz Evrope, u potrazi za svojom „srećom“, ma šta ona bila. Halilhodžić, koji je izgradio svoju karijeru na drugim kontinentima, skeptičan je i smatra da se rijetko to radi iz čisto fudbalskih razloga.

- Ne traže oni sreću, oni traže pare. To su priče za malu djecu. Još će početi govoriti da idu zbog pejzaža i dobre literature. Ma idu zbog novca, to je ta najveća ljubav kod fudbalera. Prema tome, gledaju gdje će najbolje biti plaćeni. Svi oni koji su otišli, to su uradili zbog novca – kazao je Vahid Halilhodžić za kraj razgovora za „Dnevni avaz“, još jednom poručivši da svima želi sretne novogodišnje praznike.

Novogodišnja čestitka

- Iskoristio bih ovu priliku da čestitam novogodišnje praznike i poželim sretnu Novu godinu svim vašim čitaocima i građanima Bosne i Hercegovine – kazao je Vahid Halilhodžić.