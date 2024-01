Koljić vjeruje u "Zmajeve": Možemo izboriti Euro, ako ništa onda zbog njih dvojice

Bh. fudbaler Elvir Koljić boravi na pripremama u Antaliji sa rumunskom ekipom Univerzitea Krajovom. Tamo je razgovarao s rumunskim novinarima, a jedna od tema bila je reprezentacija Bosne i Hercegovine.

- Želim da odemo na Euro. I želim da budem tamo sa svojim kolegama. Imamo dvije teške utakmice, ali imamo prednost što obje igramo kod kuće - rekao je Koljić za "gps.ro"



Mnogo zaslužnih igrača

Uvjeren je da se "Zmajevi" mogu plasirati na prvenstvo koje se ovog ljeta igra u Njemačkoj.

- Možemo pobijediti i doći do Eura. Mnogo je zaslužnih igrača, a nadam se da će barem zbog Džeke i Pjanića naša mala, ali lijepa zemlja otići na Evropsko prvenstvo - kazao je Koljić.

Ukoliko BiH prođe baraž na Euru bi igrala u grupi E zajedno sa selekcijama Belgije, Rumunije i Slovačke.

- Nadam se da ću 17. juna igrati protiv Rumunije, ali to ovisi o tome kakav ću biti u Krajovi. Ako me pozovu, bit ću sretan, ali to će se dogditi samo ako dobro igram - izjavio je Koljić.



BiH ili Rumunija

Upitan o kvaliteti Rumunije i BiH, te ko bi pobijedio u tom duelu, on je odgovorio:

- Otprilike su isti, na istoj razini, bliskih vrijednosti. Bilo bi lijepo da BiH bude tamo, pa ćemo vidjeti ko će na kraju pobijediti u tom duelu.



Inače, Elvir Koljić je sakupio četiri nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.