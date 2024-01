Fudbalera Sarajeva je želio Čelzi: "Da li su mi bjanko papir da napišem uslove"

Bez razmišljanja prihvataj. Ispostavilo se da je to pun pogodak. U njegovom glasu osjetim danas da je presretan, zadovoljan je i kako su ga ljudi dočekali, grad mu je prelijep. Neka uživa - rekao je Julardžija za " Reprezentacija.ba ".

- Bio sam baš u Saudijskoj Arabiji kada me pozvao na telefon i rekao: "Tajo, imam ponudu Sarajeva, šta ti misliš o tome?" Mislim se, šta ću misliti, Sarajevo je veliki klub, s tradicijom… Ne možeš pogriješiti.

To je otkrio njegov otac Mevludin Dino Julardžija, Bosanac rođen u Jajcu koji radi kao sportski direktor u saudijskom Al Fatehu. Tamo sarađuje s hrvatskim stručnjakom Slavenom Bilićem.

– U Dinamu je bio od svoje šeste do 18. godine, s klupe je dobio šansu u nekoliko utakmica, ali nije to ispalo na kraju onako kako se nadao. Nije to bila prava prilika. Mijenjali su se i treneri, uvijek se nešto dešavalo. Ponuda je bilo.

Naročito u tim mladim danima, i to od Čelzija, Sasuola i Atletika iz Madrida. Ispričat ću vam zanimljivu anegdotu za Čelzi. Kada smo razgovarali u Šeratonu, oni su pred mene stavili bjanko papir na koji sam trebao napisati uvjete koje želimo da se preselimo svi u London, a ja bih radio u školi Totenhema jer sam imao sve potrebne certifikate za to.

U tom trenutku rekao sam da meni to ništa ne znači već da mi je najbitnija Edinova sreća i razvoj. I on je želio ostati u Zagrebu. San mu je bio Dinamo, vjerovao je da će dobiti priliku, ali nažalost nije se do kraja ostvario i krenuli smo drugim putem - otkrio je Mevludin Julardžija za "Reprezentacija.ba".