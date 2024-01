Mikel Arteta na kraju sezone napušta Arsenal?

Španski stručnjak Mikel Arteta na kraju sezone bi trebao napustiti Arsenal, otkrio je španski list "Sport".

Baš kao što je to uradio Jirgen Klop (Jurgen Klopp) u Liverpulu i Ćavi (Xavi) u Barceloni, čini se da je slučaj i sa Artetom.

Novinari katalonskog "Sporta" tvrde da će on to uraditi, iako on nije sam objavio, kao što je to bio slučaj sa drugom dvojicom.

Oni tvrde da će Arteta raskinuti ugovor s Arsenalom, koji važi do 2025. godine.

Obzirom da ima dobar odnos sa čelnicima kluba, navodno je dogovoreno da na kraju sezone napusti "Topnike".

Inače, on je na klupi Arsenala od 2019. godine.