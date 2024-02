Radio je u BiH, a sada je otkrio kako je preporodio Tadžikistan: "U busu sjede mirno, a ja: Šta je vama?"

Hrvatski stručnjak i bivši trener, između ostalih, prvoligaša FBiH Zvijezde iz Gradačca Petar Šegrt (57) hit je ovogodišnjeg Azijskog prvenstva.

Šegrt je preporodio Tadžikistan i odveo ga do četvrtfinala u okviru kojeg će sutra igrati protiv Jordana i tražiti kartu za polufinale. Objasnio je kako animirao ekipu.

- Kvalifikovali smo se prvi put na Azijski kup, igači sjede mirno u autobusu. Ja kažem: "Pa dečki, šta je vama? Ako ne možete pjevati, ajde barem jednom Tadžikistan, naprijed (Tadžikistan, ba peš).

To smo sedam puta napravili i onda su počeli pjevati. Jedan igrač stavio je to na internet i sad to moram raditi kad god dođem u kafiće i na stadione - rekao je Šegrt za MAXSport.