Bufon: Najveća sramota u životu mi je što sam kupio diplomu

Đanluiđi Bufon (Gianluigi Buffon), prvak svijeta sa Italijom i dugogodišnji golman Juventusa, bio je jedan od najuspješnijih i najvoljenijih golmana svoje generacije.

Međutim, u školi nije bio uspješan. Italijanski golman je već sa 18 godina imao zapaženu ulogu u Parmi.

U mladosti je bio nestašan, pa se iz tog razloga nije mogao posvetiti školi i onda se odlučio na jedan ilegalan potez.

- Pravio sam mnogo grešaka kad sam bio mlad. Ono čega se najviše sramim je kupovina srednjoškolske diplome. Nikada više to ne bih uradio, jer je to nečasno. Ne želim doći do uspjeha prečicama. Ipak, nisam savršen i mislim da sam zato i blizak sa ljudima - rekao je legentarni čuvar mreže Azura.



Bufon je otišao u penziju prošle godine, u trenutku kada je imao 45 godina, ali je ubrzo pronašao novi posao u fudbalu.

Postao je šef delegacije reprezentacije Italije. Za reprezentaciju je zabilježio 176 utakmica i osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine.