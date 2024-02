Skandal u hrvatskom fudbalu: Procurile snimke iz VAR sobe na utakmici Hajduka

Navijači Hajduka nisu jedini koji smatraju da se radilo o čistom prekršaju, a to otkriva i komunikacija iz VAR sobe.

Nakon toga je VAR sudija Čuljak pitao Jovića kako je on vidio cijelu situaciju.

- Što si vidio, Fran, daj mi reci sad? - pita Čuljak, a Jović odgovara:

- Vidio sam obostrano povlačenje, da ovaj njega čupa, i ovaj njega.

Potom se u pozadini čuje...

- Fran, daj molim te, slušaj me. Moraš doć‘ do klupe - govori jedan od sudija, a Čuljak prihvata sugestiju i zove Jovića da dođe do klupe.