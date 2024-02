Trener porijeklom iz Donjeg Vakufa bi mogao ostati bez posla: Njemački mediji pišu o ultimatumu

Borusija Dortmund prokockala je titulu šampiona Njemačke prethodne sezone u posljednjem kolu, ali je cijelo rukovodstvo stalo iza trenera porijeklom iz Donjeg Vakufa Edina Terzića. Podržali su ga i dali mu vetar u leđa, vjerujući da bi ove godine mogao da im donese naslov prvaka, no od toga neće biti ništa.

"Milioneri" su u prošlom kolu za vikend doživeli poraz na domaćem terenu od Hofenhajma (3:2) i zauzimaju tek četvrto mjesto na tabeli, sa 20 bodova manje od lidera šampiona Leverkuzena. Vjeruju na "Vestfalenu" da to nije realan odnos kvaliteta dva tima i zato smatraju da je odgovornost na treneru Terziću, pa bi on mogao da dobije otkaz prije nego što se očekivalo.

Prema izvještajima njemačkog "Bilda", Terzić je obavio novi razgovor sa upravom i dobio je ultimatum u iznosu od dvije utakmice da popravi utisak: "Naredne dvije utakmice protiv Union Berlina i Verdera su krucijalne. Ako se doživi barem jedan poraz, otkaz za Edina Terzića nije isključen jer se više jednostavno ne vide nikakvi znakovi napretka u igri", piše njemački list.

Ne samo da mladom treneru ne ide u Bundesligi, nego će se gledati i Liga prvaka gdje je odigrao "samo" 1:1 sa PSV-om iz Ajndhovena. "Ako se Terzić ipak spasi za utakmicu protiv PSV-a i dođe do četvrtfinala Lige prvaka, njegova reputacija će značajno porasti. Ako se tim ne ustali - odluka će morati da se donese barem do utakmice s Frankfurtom 17. marta jer nakon reprezentativne pauze slijede utakmice s Bajernom, Bajerom, Štutgartom i Lajpcigom. To je jako osjetljiv trenutak za promjenu trenera", navodi se.

Navodno, glavni operativac Hans-Joahim Vacke odbija da smijeni Terzića jer bi time priznao da je pogriješio, ali će možda biti primoran na to ako nastup u Ligi prvaka - od kojeg ovise finansije - bude ugrožen. Prema nezvaničnim informacijama, novi trener mogao bi da bude Nuri Šahin.