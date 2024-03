Siti slavio u mančesterskom derbiju: Foden heroj plavog dijela Mančestera

Fudbaleri Mančester sitija slavili su protiv Mančester junajteda u gradskom derbiju rezultatom 3:1 u okviru 27. kola engleskog Premijeršipa.

Iako je Junajted u ovaj derbi ušao kao autsajder, prvi su došli do gola i to nakon samo osam minuta. Najviše zaslužan napadač za to je Markus Rašford (Marcus Rashford).

Poslije istrčane kontre, Bruno Fernandeš (Fernandes) pronašao je svog saigrača, a Englez je pravom raketom, kojoj je dodalo na efektu to što se i od prečku odbilo, doveo svoju ekipu u vodstvo.



Tim rezultatom otišlo se i na pauzu, ali u drugom dijelu kao da je izašla neka druga ekipa Sitija.

Nije samo Rašford danas postigao lijep pogodak. Krilni napadač "Građana", Fil Foden (Phil), također je uspio pogoditi za svoju ekipu iz velike udaljenosti, ostaviviši golmana Onanu nemoćnog.

Potpuni preokret plavom timu iz Mančestera donio je Foden u 80. minuti svojim drugim golom na meču i tako se iskristalisao u velikog heroja Sitija.

Sudbinu "Crvenih đavola" je zapečatio Erling Haland (Haaland) u drugoj minuti sudijske nadoknade, nakon velike greške odbrane Junajteda.

Siti je ovom pobjedom osvojio 62. bod u sezoni, što je jedan manje od Liverpula, pred veliki derbi koji se igra u narednom kolu.

Junajted, s druge strane, i dalje je 6. na tabeli, ali imaju 44 osvojena boda što je za 11 manje od četvrtoplasirane Aston Vile.