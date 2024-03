Liverpul i Mančester siti podijelili bodove u velikom derbiju za kraj ere

Fudbaleri Liverpula i Mančester sitija podijelili su bodove u derbiju 28. kola engleskog Premijeršipa, a utakmica je završila rezultatom 1:1.

Ovakvom raspletu događaja najviše su se obradovali igrači Arsenala koji su ostali na prvoj poziciji tabele engleskog prvenstva.

Gosti su poveli u 23. minuti nakon što je odbrana Liverpula veoma loše reagirala poslije kornera koji je izveo Kevin De Brujne (Bruyne), a na prvoj stativi se sam našao Džon Stons (John Stones).

Prijetili su "Redsi" preko Luisa Diaza i Dominika Soboslaja (Szoboszlai) do kraja prvog dijela susreta, ali nisu uspjeli doći do poravnanja.

Međutim, nisu dugo čekali na to u drugom dijelu. Nejtan Ake (Nathan) je veoma loše vratio loptu prema golmanu Edersonu, tu loptu je presijekao Darvin Nunjez (Darwin Nunez), a brazilski golman je zakasnio i faulirao ga.

Udarac s bijele tačke u gol je pretvorio argentinski veznjak Aleksis Mek Alister (Alexis Mac Allister).

U nastavku je briljirao Luis Diaz, a kolumbijski krilni napadač je bio praktično nezaustavljiv za odbranu Sitija, no on nije uspio doći do gola. S druge strane, "Građani" su najopasnije zaprijetili preko Fila Fodena (Phil), koji je pogodio prečku nakon udarca glavom.

Ovaj susret označio je i kraj jedne ere, s obzirom da je ovo posljednji put da će se Jirgen Klop (Jurgen Klopp) i Pep Gvardiola (Guardiola) sresti kao treneri ovih ekipa.

Liverpul je drugoplasirani na tabeli sa 63 boda, dok je Siti treći sa bodom manje.