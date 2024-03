Za koga se igra fudbal u BiH?!

Prelijepa igra kakav je fudbal svugdje na svijetu igra se zbog navijača, kako bi i trebalo biti. Da, igra se i za novac, ali da nema ljubavi čovjeka prema klubu sve i jedna uložena marka bi propale.

Bosna i Hercegovina, kao i u mnogočemu, "fura" neku drugu priču. Dobro je to i rekao trener Sarajeva Simon Rožman:

- S kim da igramo? S kim da se borimo? - upitao je na konferenciji za medije.

Susret Sarajeva i banjalučkog Borca samo je jedan od primjera toga. Nevjerovatno je da se dopustilo u jednoj ligi pod okriljem UEFA-e da sudija koji je već napravio grešku u prethodnom susretu dva tima ponovo "dijeli pravdu". Vjerujem da su u mnogo manje sređenim državama lige čišće od nekakvog šljama, koji nam uništava užitak.

Dosta je više igranja za kojekakve lobije, političke ili ne. Spominje se i VAR kao rješenje, ali on to nije sam po sebi. Uzmite za primjer da ga neko koristi s pokvarenim namjerama, da li će on postupiti pravilno? Malo je vjerovatno da hoće.

U Hrvatskoj se desio isti skandal prije nekoliko sedmica zbog nekoliko loših reakcija, pa onda iscure snimci razgovora. Šta ćemo onda? Je li suspenzija dovoljna kazna? Mislim da nije.

Mateo Musa je sramota za fudbal. Bio je i bit će. Ovo je samo jedan od njegovih aferima, dok je zaštićen pod ulogom glavnog arbitra. Hoće li proći kao neki drugi pojedinci, a znaju oni ko su, kada se nakon suspenzije vrate kao da nikad ništa nije bilo.

Ovo nije stavljanje mete na leđa pojedincu. Musa je jedan od miliona trulih i zatrovanih koji hoće i ostale da preokrenu na svoju stranu.

Ovo je početak bespoštedne borbe sa svim onim koji ne žele dobrobit našem fudbalu!