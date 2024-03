Šta kaže pravilnik Fudbalskog saveza BiH: Očekuje li Sarajevo tešku kaznu

Ovaj član kaže da bi Sarajevu mogli biti oduzeti bodovi, a klub bi mogao dobiti i novčanu kaznu.

- Ako je tim za vrijeme utakmice prouzrokovao nerede zbog kojih je utakmica prekinuta ili je napustio teren za igru, pa utakmica nije nastavljena, klub će biti kažnjen oduzimanjem od 3 do 6 bodova, odnosno od 3 do 6 negativnih bodova i novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM - piše u Pravilniku.

- Ako se prekršaj iz stava (1) ovog člana ponovi ili tim počini teži prekršaj, zbog čega je utakmica prekinuta i nije nastavljena, klub će biti kažnjen oduzimanjem od 6 do 12 bodova, odnosno od 6 do 12 negativnih bodova i novčanom kaznom od 5.000 KM do 10.000 KM.

Disciplinski pravilnik predvidio je kazne i igrače ili sportske radnike koji izazovu prekid utakmice:

- Ako igrač ili sportski radnik izazove prekid utakmice koja ne bude nastavljena, bit će kažnjen:

a) igrač, zabranom igranja od 3 do 12 utakmica i novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.

b) sportski radnik, zabranom obavljanja funkcije od tri mjeseca do godinu dana i novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.