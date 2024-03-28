Francuski fudbaler Diavara se usprotivio zabrani posta i napustio trening kamp reprezentacije

Fudbaler Mahamadu Diavara (Mahamadou Diawara) napustio je trening kamp reprezentacije nakon što je Fudbalska federacija Francuske (FFF) uvela zabranu posta za fudbalere u nacionalnoj selekciji.

Kako navode francuski mediji, Diavara, veznjak Liona, pozvan je u reprezentaciju do 19 godina, ali je napustio kamp nacionalnog tima, čime je pokazao nezadovoljstvo novim propisom Fudbalske federacije Francuske kojim se zabranjuje post igračima za vrijeme treninga i utakmica reprezentacije.

FFF je objavio da se Diavara vratio u klub, a umjesto njega je pozvan Dehmaine Tabibou Assoumani iz Nantesa.

Francuzi su ranije također donijeli odluku da se ne zaustavljaju mečevi na nekoliko minuta kako bi se igrači mogli napiti vode ili nešto pojesti i na taj način završiti ramazanski post. I ova odluka je izazvala žestoke reakcije javnosti u toj evropskoj zemlji.