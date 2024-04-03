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TRENER DINAMA

Jakirović o neredima na Poljudu: Skoro mi je otišla zadnja loža, trčali smo više od 35 kilometara na sat

Nakon utakmice viđene su nemile scene kada su navijači Hajduka utrčali na travnjak

Jakirović: Na kraju sigurno napustio teren. Šime Zelić / Pixsell

E. Ć.

3.4.2024

Fudbaleri Dinamo Zagreba plasirali su se u finale hrvatskog Kupa nakon što su na Poljudu savladali Hajduk rezultatom 1:0.

Gol odluke postigao je Sandro Kulenović u 15. minuti, a nakon utakmice viđene su nemile scene kada su navijači Hajduka utrčali na travnjak.

Torcida je probila ogradu na sjevernoj tribini i upala na teren, a fudbaleri i stručni štab Dinama su odmah otrčali u svlačionicu.

- Da su nam mjerili brzinu trčanja bilo bi to preko 35 kilometara na sat, meni je skoro otišla zadnja loža. Neću to komentarisati, nikome od nas ništa se nije dogodilo. I u subotu i danas, organizacija je bila savršena, svi su napravili svoj posao - rekao je Jakirović nakon utakmice.

Policija je brzo reagovala i spriječila sukob na stadionu većih razmjera. Na kraju su se neredi nastavili na ulicama Splita.

Inače, Dinamo Zagreb će za trofej u Kupu igrati protiv ekipe Rijeke.

# DINAMO ZAGREB
# SERGEJ JAKIROVIĆ
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