Ibrahimović progovorio o slabom odnosu s ocem Šefikom: Trebate razumjeti Balkan, tamo je oholost velika

Zlatan Ibrahimović je ove sedmice gostovao u švedskom podkastu ABTalks, u kojem je iznio jako zanimiljive stvari iz privatnog života.

Ako mi ne pomažeš - ne trebaš mi

Bivši fudbaler Milana je govorio o svom djetinjstvu,o svom ocu Šefiku i majci Jurki.

Zlatan je govorio o tome kako je imao izuzetno teško djetinjstvo jer je njegova porodica bila poprilično siromašna. Govorio je čak i kako je pokušavao ukrasti stvari od svojih vršnjaka, ali da ga je otac zbog toga žestoko kažnjavao.

Također je napomenuo da sa ocem Šefikom ima lošiji odnos nego sa majkom. Zlatanovi roditelji su rastavljeni od njegove druge godine.

- Moja majka Jurka je čistačica, a jako smo izmiješana porodica. Imam dvije sestre. Sa starijom, s majčine strane, nisam u kontaktu, a s mlađom sam bliži jer imamo istog oca i majku. Moj brat je preminuo prije nekoliko godina, a imam i brata s majčine strane. Imam dobar odnos s majkom, a malo manje dobar s ocem Šefikom. To ne znači da je on loš jer trebate razumjeti Balkan. Tamo je oholost velika kod ljudi koji donose hranu na stol i brinu o kući i porodici. Priča o oholosti je u smislu - "Ako mi ne pomažeš - ne trebaš mi", ali ja njemu i dalje pomažem jer vjerujem da je tako ispravno. To je moj otac i bit će tako do kraja života - rekao je Zlatan.