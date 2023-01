Zlatan Ibrahimović se skinuo: Žene u transu zbog izvajanog tijela

Inače, Zlatan je od 2001. godine u sretnoj vezi s 11 godina starijom švedskom manekenkom Helenom Seger, s kojom ima i dvoje djece, sinove Maximiliana i Vincenta.

- Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo - izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.