Defanzivac Bajerna otkrio šta mu je rekao pomoćni sudac nakon sporne situacije iz sudijske nadoknade

Real Madrid je nakon velikog preokreta prošao u finale Lige prvaka, ali je utakmicu na Santiago Bernabeu obilježio jedan detalj u dubokoj sudijskoj nadoknadi.

Naime, Bajern je imao napad, te prije šuta Matisa De Lihta (Matthijs de Ligt) pomoćnik je signalizirao ofsajd, a Nizozemac je pogodio za 2:2, da bi glavni sudija Šimon Marčinjak (Szymon Marciniak) poništio gol jer je ranije sviran ofsajd.

VAR ovdje nije bio od pomoći "Bavarcima" s obzirom na to da se pištaljka ranije čula, iako su igrači Bajerna skakali oko sudije tražeći odgovore.

De Liht je poslije meča rekao šta mu je zapravo rekao pomoćni dusija.

- Ovo je sramota. Linijski sudija mi je rekao: "Žao mi je što sam pogriješio". Na kraju, ja nisam tip koji želi da krivi sudiju za poraz ili pobjedu, tako da "Madriđani" zaslužuju trijumf jer su slavili sa 2:1. Ali, mislim, ako je to pravilo to je pravilo i to je jedino što mogu da kažem - kazao je defanzivac Bajerna.