Kevelj: Velika je vjerovatnoća da će Velež evropske utakmice igrati na Grbavici

U Centru za kulturu Mostar večeras je održana druga redovna sjednica Skupštine Fudbalskog kluba Velež. Prisustvovala su 43 delegata, a po svim tačkama su izvještaji jednoglasno usvojeni. Na početku je, također jednoglasno, usvojen zapisnik sa prethodne Skupštine, održane 23. decembra prošle godine, a potom je (jednoglasno) bez prijedloga i sugestija prisutnih usvojen novi Poslovnik o radu Skupštine FK Velež. Informacije o radu i aktivnostima Upravnog odbora od prošlog zasjedanja do danas prezentovao je predsjednik Senad Kevelj, a i njegov izvještaj na kraju je jednoglasno usvojen.

- Imenovali smo direktoricu. Imenovanje Samre Eminović bilo je jedno od najboljih rješenja koje smo donijeli. Mi smo više nego zadovoljni. Bio je to pun pogodak. Uskladili smo s Ministarstvom pravosuđa rješenje i upis u registar. Dva mjeseca smo rješenja i odluke Skupštine usklađivali sa Statutom. Nema nikakvih nejasnoća.

Treća stvar bilo je licenciranje. I to je posloženo. Mi smo jedan od rijetkih klubova koji su licencu dobili iz prvog koraka. Nijedan dokument nije vraćen na doradu. Dobili smo pohvalu Fudbalskog saveza. Izmirili smo sve obaveze prema Poreznoj upravi. Bilo je to osam ili devet rata. Trening kamp u Blagaju je započet nakon Nove godine. Novac nije bio problem. Danas je postavljeni posljednji kvadrati trave. Još su ostale tehničke stvari, tako da ćemo na početku priprema za narednu sezonu imati teren u Blagaju. Imamo dogovor s Blagajem, čijim smo čelnim ljudima zahvalni. Radi se o obostranoj koristi.

Projekcija budžeta

Nastavljeni su radovi na stadionu “Rođeni“. Teku predviđenom dinamikom. Jako smo zadovoljni. Nadam se da će to za mjesec ili dva biti završeno. Vrlo brzo ćemo raspisati tender za natkrivanje tribine. To je pri kraju. Imamo novac i za to. To je urađeno u gradskom budžetu. U ovoj godini ćemo započeti natrkivanje. Organizovali smo Crvenu noć. Jako smo zadovoljni sa onim što smo uradili. Uradili smo i prostorije iznad kafića. Administracija iz Cernice seli na stadion. Riječ je o investiciji koja nije mala. Sjedište ostaje u Cernici gdje ćemo imati moderan fan shop. Prošle sedmice smo potpisali ugovor sa dobavljačem opreme “Puma“, Naručili smo robu za fan shop i prvi tim. Očekujemo početkom sedmice dolazak robe u prostorije. Kada dođe uradit ćemo promociju dresa na način kako rade veliki klubovi. To je prvi put nakon rata da imamo svjetski brend.

Naručili smo uređaje za kontrolu prolaza na tribinama. U narednom mjesecu će se postaviti i inplementirati projekat. Ulaznice za utakmice neće biti kao dosad. U svakom trenutku ćemo u budućnosti znati koliko je ljudi ušlo na stadion. Do početka naredne sezone i to će biti uspješno završeno. Mi nećemo trošiti više od onoga što imamo na raspolaganju. Razlika prihoda u odnosu na rashod je oko devet ili deset hiljada maraka. Nije se potrošila ni marka više od onog što se donijelo u Klub. Znamo raditi, znamo biti racionalni, a znamo i napraviti rezultat.

Projekcija budžeta za ovu godinu je da će 70 posto veći. Opet se neće trošiti više od onoga što imamo. Budžet će biti značajno veći. Iznosit će od prilike sedam miliona maraka. Uskoro ćemo uspostaviti bežičnu Wi-fi internet konekciju na stadionu “Rođeni“. To je jedan od najsavremenijih sistema za stadione. Imat ćemo ga prvi u BiH i biti jedini stadion s tim karakteristikama u zemlji. I to ćemo završiti do početka prvenstva. Za ovu godinu smo dobili 112 hiljada KM kazni. To dalje neću komentarisati. O značaju navijača sam govorio stotinu puta. Kazne su ogromne. Pravilnik o navijačima, bakljama, rasizmu je promijenjen. Uvećan je sto posto. Samo za utakmicu sa Zrinjskim smo kažnjeni s 25 hiljada KM. Dok god bude ove sinergije vlasti, Uprave i navijača, Klub će imati svijetlu budućnost. To garantujem. Imamo prijatelje, vlast iza sebe na svim nivoima, rezultati su tu, gradimo stadion - izvijestio je gospodin Kevelj.

Odgovorio je i na pitanja prisutnih koja su se odnosila na termin odigravanja prve utakmice u Konferencijskoj ligi naredne sezone, kao i na stadion na kojem ćemo biti domaćini.

– Velika je vjerovatnoća da ćemo evropske utakmice igrati na stadionu Grbavica. Poslat ćemo dopis i tražiti pomjeranje datuma prve utakmice zbog Dana žalosti, da nam se termin prebaci za dan kasnije (12. jula), ako 11. jula bude predviđeni za domaćina - naveo je Kevelj.

Dobri rezultati na terenu

Potom se prisutnima obratio član Skupštine Salem Marić, koji je ujedno predsjednik Gradskog vijeća Mostara, obavijestivši prisutne o stvarima koje nisu bile dostupne javnosti, a za koje bi, kako je naveo, bilo dobro da se znaju.

– Čestitam Upravi na impozantnom radu. Hvala sponzorima koji su uz Velež. Nadam se da ćemo projekte koje smo započeli uskoro završiti. Dužnost mi je da upoznam javnost s činjenicama oko izgradnje tribine. Tražili smo osnov za početak, pa smo u Budžetu Grada obezbijedili milion ipo maraka. Tadašnji premijer Fadil Novalić je najzaslužiji za novac koji je obezbijeđen od Vlade FBiH za ovu namjenu. Nakon toga je došlo do promjene Vlade. HDZ je insistirao da oba miliona idu Zrinjskom, što je gradonačelnik Kordić odbio i rekao da ostane po pola. Kasnije je istrajao i sadašnji premijer Nikšić koji je rekao da se može ići samo “po pola“. Nadam se da ćemo nastaviti sa dobrim rezultatima na terenu i infrastrukturnim rezultatima, rekao je Marić.

Na kraju je jednoglasno usvojen i izvještaj Nadzornog odbora, koji je prezentirao predsjednik Ibrica Berberović.

– Dobili smo sve materijale s traženim izvještajima. Pregledali smo i ustanovili ono što smo od prilike i ranije znali. Sa jako malim budžetom, transparentnim i domaćinskim trošenjem ovi ljudi su napravili čudo. Nadam se da će nas dovesti do titule prvaka, kazao je Berberović.