Šibenik dobiva spektakularni stadion vrijedan čak 50 miliona eura

Novi fudbalski stadion niče u Hrvatskoj i to u Šibeniku. Na Šubićevcu je predstavljen projekt novog i modernog stadiona koji će zadovoljavati sve UEFA-ine kriterije pa će se na njemu moći igrati i evropske utakmice kao i susreti hrvatske nogometne reprezentacije.



8.000 mjesta

Stadion je predstavljen nekoliko dana prije nego će Šibenik protiv Zrinski Osječko 1664 odigrati odlučujuću utakmicu za povratak u SuperSport HNL, a predsjednik kluba Željko Karajica je objasnio kako je s projektom izgradnje novog stadiona počeo nekoliko mjeseci poslije preuzimanja kluba.

- Tada nije bilo jasno hoćemo li se vratiti u prvu ligu, ali ovo su dugoročni projekti, oni koji će imati jačinu u budućnosti. Naš novi stadion bi imao 8.000 mjesta, bio bi na europskoj razini i vrh nogometa u Hrvatskoj. Služio bi definitivno za europska natjecanja - rekao je Karajica.

Gradonačelnik Šibenika Željko Burić je istaknuo kako je idejno rješenje usklađeno s gradskim GUP-om te da je u cijelom projektu potpuno jasan odnos vlasnika kluba i lokalne samouprave.

- Sve što vidite danas može ići u realizaciju, ne postoje potencijalni problemi. Sada krećemo u zatvaranje financijske konstrukcije za izgradnju stadiona - istaknuo je Burić koji je istaknuo kako bi cijeli projekt koštao oko 50 milijuna eura, a u sklopu izgradnje stadiona grad bi dobio i novu sportsku dvoranu.



- Na trenutak smo odlutali u mislima i tražili novu lokaciju, međutim Šubija, kako je nazivaju Funcuti, je tradicija. Ostajemo na Šubićevcu, to je naš identitet i to poštujemo. Nije to priča samo stadiona, već i kulturne destinacije u Šibeniku i onda će se događati već ove godine. Dobit ćemo i koncertnu markicu, ovo će biti lokacija za zabavu mladih ljudi i njihovo povezivanje sa sportom, gradom i identitetom - dodao je Burić.

U vlasništvu grada

Stadion će biti gradski, u 100-postotnom vlasništvu, a nogometaši Šibenika bi bili bezuvjetni korisnik u sljedećih 30 godina.

Arhitektica i projektantica stadiona Angela Vlaić je predstavila izgled stadiona koji će zadovoljavati sve kategorizacije UEFA-e, a imat će i sadržaje za građane, kafiće, fan shop, restorane, VIP ložu, prostore za novinare, kao i prostor ispod tribina za potrebe koncerata ili nekih drugih događanja koja nisu sportska.

- Dobili smo prostor s natkrivenim tribinama, sve je natkriveno membranom koja će zaštiti školjku stadiona. Dobili smo jednostavan, nenametljiv stadion koji se odnosi prema svojoj okolini. Neka djeca i nove generacije mogle bi se naći u novom prostoru, s novim željama i snovima - zaključila je Vlaić.