Lasić: Ciljevi Zrinjskog ostaju visoko postavljeni

Fudbalska sezona u BiH nedavno je završena, a po riječima predsjednika Zrinjskog Denisa Lasića, Plemići su odigrali još jednu sjajnu sezonu u kojoj su ostvarili historijski plasman u grupu Uefine Konferencijske lige i odbranili naslov pobjednika Kupa BiH.



– Ukratko, iza nas je još jedna jako uspješna sezona. Bili bismo ponosni i da nije zaključena osvajanjem Kupa s obzirom na sve što smo napravili, ali ovako smo još ponosniji, jer nam je ipak trebao trofej koji smo definitivno zaslužili. Nakon osvajanja dvostruke krune nismo željeli letvicu spuštati niti za milimetar, štaviše, postavili smo je još više jer smo od starta govorili kako želimo napraviti iskorak i izboriti toliko iščekivanu skupnu fazu, što smo na kraju i uspjeli – kazao je Lasić u intervjuu za službenu stranicu mostarskog kluba.

Gubitak povjerenja

U protekloj sezoni puno se pričalo o suđenju u domaćem prvenstvu:

– Zrinjski kao klub nikada ne želi komentirati suđenje pa ćemo se i sada suzdržati od detaljnih analiza. To prepuštamo drugima, a na njima je da odluče hoće li te analize biti objektivne ili ne. Najveći problem je što smo dozvolili da se izgubi povjerenje koje, istini za volju, nikada nije bilo veliko, a vrijeme će dati odgovore hoćemo li i u kolikoj mjeri uspjeti vratiti to povjerenje.

Komentirajući finansijske rezultate ostvarene u protekloj sezoni, Lasić je kazao da je Zrinjski prihodovao 14,3 miliona maraka.

- Iznos od 14,3 miliona zaista lijepo zvuči, ali 60 posto tog iznosa smo osigurali plasmanom u grupnu fazu (Konferencijske lige) i to je najbolji pokazatelj koliko je ta prihodovna strana zapravo varijabilna. U prethodnoj sezoni od Evrope smo zaradili 8,5 miliona, ali taj prihod u 2021. je iznosio nula. U jednom od prethodnih odgovora sam rekao da smo iskreno zahvalni svakom sponzoru, ali samo s prihodima od sponzora ne možemo niti približno pokriti rashode. No, nije to samo naša realnost, nego je realnost svih jačih klubova iz regije, jer zapravo svi zavisimo od Evrope i prodaje igrača – prokomentarisao je Lasić, dodavši kako igranje u Evropi nosi i velike troškove, pa je tako klub na sedam evropskih gostovanja potrošio iznos od dva miliona maraka.

Vodstvo Zrinjskog protekle je sezone pokrenulo velike infrastrukturne projekte – izgradnju nove istočne tribine.

– Radi se o najvećem infrastrukturnom projektu na stadionu od izgradnje istog. U ovoj godini smo napokon krenuli s realizacijom tog projekta i sretni smo zbog toga. Odmah treba naglasiti da se radi o višemilionskom projektu i da finansijska konstrukcija za potpuno realizaciju istog nije zatvorena, zbog čega je potpuno nezahvalno govoriti o rokovima, ali se krenulo i to je najvažnije. Zrinjski kao klub, jasno, ne može iznijeti sam taj projekt, tako da očekujemo podršku šire društvene zajednice, odnosno svih nivoa vlasti, a sve kako bismo stekli uvjete kakve Zrinjski kao osmerostruki prvak BiH i stalni učesnik evropskih kupova i zaslužuje – kazao je predsjednik Zrinjskog.

Borba za duplu krunu

Što se tiče očekivanja u novoj sezoni Lasić je istaknuo kako su ciljevi Zrinjskog uvijek visoki, pa u skladu s tim od Plemića očekuje borbu za duplu krunu.

– Kada je u pitanju Evropa, put do grupne faze bit će teži, to je jasno svima, ali niko nam nema pravo zabraniti vjerovati da opet možemo uspjeti. Nekad nam je u Evropi bio cilj samo nastupiti i to nas je zadovoljavalo, ali sada smo na nivou kada to više nije dovoljno. Sada moramo nešto napraviti – zaključio je predsjednik Zrinjskog Denis Lasić.