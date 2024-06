Bivši igrač Tuzla sitija 11 godina igrao za Ekvatorijalnu Gvineju, a nije imao pravo

Fudbaler Emilio Ensue (34) nastupao je za afričku reprezentaciju Ekvatorijalne Gvineje od 2013. do 2024. godine. U tom je periodu nastupio 43 puta te zabio 22 gola. Ove je godine bio najbolji strijelac Afričkog Kupa s pet pogodaka, no sada se otkrilo kako uopšte nije imao pravo nastupati za svoju bivšu reprezentaciju.

FIFA je objavila presudu u kojoj je objasnila zašto je njena Disciplinska komisija prošlog mjeseca oduzela Ekvatorijalnoj Gvineji dvije pobjede u kvalifikacijskim mečevima za Svjetsko prvenstvo 2026. Te su se utakmice protiv Namibije i Liberije igrale u novembru 2023., a Ensue je u oba meča bio strijelac.



Ensue nije imao pravo igrati na tim utakmicama, kao i u preostalim unazad 11 godina jer je nastupao u službenim utakmicama za reprezentaciju Španije do 21 godine, a da prije toga nije imao pasoš Ekvatorijalne Gvineje. Ta je država prije 11 godina zatražila od španskih vlasti, ali ne i od FIFA-e, da pomiluje Ensuea kako bi on mogao zaigrati za afričku zemlju.

Potom je Ensue uvršten u reprezentaciju Ekvatorijalne Gvineje za službene utakmice, ali bez FIFA-ine autorizacije. U decembru 2013. FIFA je odbila Ensueov zahtjev za promjenu reprezentacije, no on je nastavio i dalje igrati za Ekvatorijalnu Gvineju, iako je bio svjestan da nije imao pravo na to. FIFA je kontaktirala Ensuea, no on im nije dostavio nikakve tražene odgovore.



U karijeri je igrao za Maljorku, Kasteljon, Real Sosijedad, Midlzbrou, Birmingem siti, APOEL, Apolon Limasol, Tuzla siti i Intersiti. Nastupao je za sve mlađe selekcije Španije, a za U-21 reprezentaciju ima osam nastupa i jedan gol. Može igrati na poziciji desnog krila, ali i desnog beka.