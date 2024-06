Barbarez poručio: Nakon Lige nacija bit će to neka nova Bosna i Hercegovina

Selektor je sumirao i kompletan period od prvog okupljanja, pa do utakmice sa Italijom.

- Neće mi biti dosadno da ponavljam da trebamo biti realni, da trebamo da znamo gdje stojimo i koliko utakmica smo izgubili u prošloj I ovoj godini. Ovo je neki novi put, imamo neke nove ideje, ubijeđen sam da ovi momci to mogu.

Vidjeli smo šta se sve desilo u ovih deset dana, kakav je razvoj kod svakog pojedinačno i kakva su shvatanja reprezentacije nastala. Rodio se taj neki duh, vidjeli smo poslije utakmice njihovo zajedništvo, to je to što nas čini sretnim. Prvi plan je uspio, a to je da ih spojimo, da ih potaknemo da sa više volje I želje igraju za našu zemlju - istakao je Barbarez.

Potom je najavio neku novu Bosnu i Hercegovinu.

- I nas treba pohvaliti. Poslali smo dva štopera u napad. Samo se tako može napredovati. Nažalost, nije ga dao. Iako bi to bilo izjednačenje, bilo bi mi to previše euforije da smo ga zabili. Želim da sve bude po redu.

Dosta pozitivnog se desilo. Poslije Lige nacija ove godine bit će to neka nova Bosna i Hercegovina - poručio je Barbarez.