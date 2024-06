Direktor Sarajeva potvrdio: "Rožman više nije trener"

Fudbalski klub Sarajevo i pozicija glavnog trenera bordo tima je od kraja sezone na premijerligaškim terenima glavna tema.

Mnoga imena su se spominjala, ali do danas nije bilo poznato ni šta će biti sa Simonom Rožmanom, koji je na klupi sjedio od prošle godine.

U svom prvom intervjuu za zvaničnu stranicu bordo tima, v. d. direktor Sarajeva Matijas Leterme (Matthias) dao je odgovor i na to pitanje.

- Kao što sam već naglasio od svog dolaska u saradnji sa Upravnim odborom najviše sam se posvetio analizi upravo dijela rada u klubu koji se tiče sportskog segmenta kojeg je u protekloj sezoni obavljao sportski direktor.

Uvidjeli smo da su desile određene stvari sa kojim nismo zadovoljni i koje su, prema našoj ocjeni, imale značajan utjecaj na proteklu sezonu. Odluka koju smo donijeli naravno nije bila laka, ali je sigurni smo bila u najboljem interesu FK Sarajevo i našeg opredjeljenja da osiguramo ispunjavanje srednjoročnih i dugoročnih ciljeva koje smo postavili pred sebe.

Kada je u pitanju trener, razgovarali smo o ambiciji i ciljevima koje smo zacrtali za ovu sezonu ali Rožman je obavijestio klub da nije zainteresovan da nastavi svoj posao, a nakon odluke koju smo donijeli u vezi sa sportskim direktorom. Poštujemo njegov stav i u završnoj smo fazi dogovaranja uslova raskida saradnje.

Ujedno, vodimo i razgovore oko izbora novog trenera u skladu sa očekivanjima o kojim sam već govorio. Svjesni smo da vremena nema puno, ali uvjeravam navijače i javnost da će sve odluke biti donijete na vrijeme. Previše neistina se pojavljuje u javnosti, te stoga pozivam sve navijače da ne nasjedaju na takve stvari.

Klub je iznad svakog pojedinca i to je temeljno pravilo kojeg se imam namjeru pridržavati i očekujem od svih drugih u klubu da to također rade, kao i da poštuju temeljne vrijednosti kluba kakav je FK Sarajevo. Na ovaj način ćemo poslati i najbolju poruku našim navijačima, koji upravo to očekuju od svih nas u klubu i vjerujem dobiti njihovo puno povjerenje - kazao je Leterme.

Sada je sasvim jasno da Slovenca nećemo više gledati na klupi Sarajeva, ali ostaje da se vidi da li će ga tu zamijeniti Husref Musemić, Safet Sušić ili neko treće ime.