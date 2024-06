Ovo nisu očekivali: Mbappe objavio da neće igrati za Francusku!

Francuski nogometaš Kylian Mbappe izjavio je u nedjelju da neće igrati za francusku olimpijsku reprezentaciju na Igrama u Parizu jer se njegov novi klub Real Madrid protivi toj ideji.

Mbappe je u martu rekao da želi igrati na OI u Parizu, ali kako olimpijski nogometni turnir nije u FIFA-inom kalendaru, klubovi nisu obavezni pustiti svoje igrače.

Izbornik francuske olimpijske reprezentacije Thierry Henry nije stavio 25-godišnjeg Mbappea u preliminarni sastav od 25 igrača ranije ovog mjeseca, iako je ostavio otvorenom mogućnost da ga ipak uključi.

"Stav mog kluba bio je vrlo jasan, tako da od tog trenutka mislim da da neću sudjelovati na Igrama", rekao je Mbappe novinarima uoči utakmice skupine D protiv Austrije u ponedjeljak na EURU u Njemačkoj.



"To je jednostavno tako i ja to također razumijem. Pridružujem se novoj momčadi u rujnu, tako da to nije najbolji način za početak avanture. Ovom francuskom timu ću poželjeti sve najbolje. Gledat ću svaku utakmicu. Nadam se da će osvojiti zlatnu medalju", dodao je.

Olimpijski nogometni turnir počinje 24. srpnja, 10 dana nakon finala Europskog prvenstva, a završava 9. avgusta.