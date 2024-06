Šok u Mostaru: Razišli se Velež i Dean Klafurić

Hrvatski stručnjak Dean Klafurić više nije trener fudbalera Veleža.

Šokantnu vijest za navijače Veleža potvrdio je predsjednik "Rođenih" Senad Kevelj na današnjoj press konferenciji.

Emotivno prazan

- Jutros me zvao njegov agent i tu mi saopćio da on više nije emocionalno spreman voditi FK Velež. Da budem jasan, on je emotivno prazan, ne osjeća da bi mogao doprinijeti daljem razvoju Veleža.

Naravno da je to svima bio šok i neobična situacija, jedno veliko iznenađenje, a naravno da je Velež ozbiljan klub koji ima sve strukture koje treba da ima ozbiljan klub tako da ni ova vijest neće ostaviti posljedice u radu Veleža i to ja odgovorno tvrdim. Imamo dobre rezultate, osvojili smo treće mjesto, sve zacrtane ciljeve stavljene pred Klafurića su i ostvareni i zaista tu pripadaju sve čestitke i treneru i igračima.

Moram naglasiti da je Uprava obezbijedila sve neophodne uslove da se to i ostvari. Ništa nije bilo da je trener tražio, a da Uprava nije ispoštovala, nijedan jedini zahtjev, a kamoli šta ozbiljnije, od priprema u Turskoj 15 dana, priprema u Hrvatskoj u Metkoviću. Trudili smo se da sve ispoštujemo i trenera i sve igrače što se na kraju vidjelo i na rezultatu - rekao je Kevelj.

Odluka zatekla čelnike kluba

Kako je Kevelj rekao, treninge će do imenovanja novog šefa struke voditi članovi stručnog štaba Samir Merzić i Avdo Kalajdžić.

Ova situacija je zadesila čelnike kluba, a kako je i sam Kevelj rekao, nemaju "asa u rukavu".

- Međutim, Velež je ozbiljan i organizovan klub i mi ćemo to sigurno u najkraćem mogućem roku riješiti, no nećemo uzimati polovična rješenja. Moramo naći trenera koji će nastaviti graditi evropski Velež. San je da imamo evropski klub, na dobrom smo putu i ovo nas neće poremetiti - poručio je Kevelj.