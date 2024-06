Marko Topić za "Avaz": Hrvati su mislili da mogu do trofeja, Srbija manje-više uvijek ima probleme u svlačionici

Grupna faza Evropskog prvenstva privedena je kraju i sve oči sada će biti uprte u 16 preostalih selekcija koje će imati priliku da se popnu na krov Evrope.



Neke selekcije, poput Srbije, Hrvatske i Ukrajine, razočarale su ispavši u grupnoj fazi, dok ima iznenađenja protiv Gruzije, Rumunije i Slovenije koje su našle mjesto u osmini finala.

O razvoju situacije na Euru, šansama za iznenađenje, favoritima i ekipama koje su podbacile, za "Dnevni avaz" govorio je nekadašnji reprezentativac BiH Marko Topić.

Posljednji voz

- Srbija, manje-više, na svakom turniru ima probleme u svlačionici, probleme sa selektorom. Normalno, čovjek bi očekivao da će proći dalje, međutim, nisu. S Hrvatskom su uvijek očekivanja velika zbog rezultata u posljednjih godina. Oni su uvijek u polufinalima i finalima.

Eto, čak i protiv Španije u Ligi nacija prije godinu. Odjednom ne prođeš grupu, pa su se čak i laici začudili. Normalno je da je veliko razočarenje – započeo je Marko Topić za "Dnevni avaz“, pa nastavio:

- Možete misliti kako je tek igračima, a pogotovo ovim starijim – Modriću, Brozoviću, Perišiću. Mislili su da mogu pokušati još jednom, možda i posljednji put da napadnu sve, pa čak i da naprave iskorak. Tu se očekivalo i da se napadne cijelo prvenstvo, a onda ispadneš u prvom krugu – logično, šok.

Dotakli smo se i jednog od najvećih iznenađenja – selekcije Slovenije, koja je uspjela završiti ispred Srbije i plasirati se u osminu finala, gdje će igrati protiv Portugala.

- Trenera (Matjaž Kek, op.a) ja poznajem. Gledao sam mu treninge dok je još bio u Rijeci. To je ekstra stručnjak. Čovjek koji ima viziju, ali kojem treba vremena. Evo vidjeli smo šta je uradio s Rijekom kad je uzeo titulu ispred Dinama i Hajduka, a evo i sad u Sloveniji. Trebalo je ljudima da shvate njegovu viziju, ali je napravio dobru grupu igrača i Slovenija otišla u nokaut-fazu, Hrvatska i Srbija ispali – kazao je Topić.

Potrebna vizija

- Gruzija ima viziju. Uzeli su selektora koji je imao lijepo iskustvo, koji je bio dobar igrač. Imaju top predsjednika Saveza i generalnog direktora koji su napravili top grupu ljudi oko sebe. Sve su to bivši nogometaši i korak po korak radili. Sad su naplatili strpljenje. Ako se ima vizija i svi stanu iza nje, onda dobijemo ovo što je Gruzija postigla. Napravili su put za budućnost, sad će se svi još više posvetiti sportu, razbudili su cijelu naciju, pa čak i da izgube protiv Španije – naglasio je naš nekadašnji reprezentativac.

Kroz razgovor smo provukli i temu ekipa koje su podbacile. Ne samo rezultatski, već i prikazanom igrom na Euru.

- Razočarale su me Belgija, Francuska i Engleska. Te tri reprezentacije su ispod svih očekivanja. Za mene je Francuska pred početak turnira bila favorit, ali od prve utakmice protiv Austrije mi to nije to. Da te tri reprezentacije nisu prošle dalje, ne bi se smjele buniti. Nije mi jasno ni da je Engleska bila jedan od glavnih favorita – to mi je bilo katastrofalno – rekao je Topić.

O favoritima nakon grupne faze mnogi imaju slično mišljenje, a naš nekadašnji reprezentativac u prvi plan je stavio Špance.

- Za mene glavni favorit je Španija. S onim što su pokazali protiv Italije i Francuske. Imaju tešku tu stranu nokaut-faze, gdje su još Nijemci i Portugalci, sve top reprezentacije. Mnogo je lakše s druge, gdje su Italija i Engleska. Španija je glavni i najozbiljniji favorit, jer, kako smo vidjeli, Nijemci su odigrali dvije dobre utakmice, a čim su dobili malo jačeg protivnika, Švicarce, odmah je bio raspad sistema i nasreću su zabili gol u 92. minuti – zaključio je Marko Topić razgovor za "Dnevni avaz“.

Potencijalno iznenađenje

Topić je godinama unazad vezan za Švicarsku, pa je i to bila neizbježna tema, a, kako i sam kaže, mogu iznenaditi favorizirane Italijane.

- Švicarce niko ne shvata ozbiljno, a u posljednjih pet velikih turnira, evropskih i svjetskih prvenstava, jedini su uz Francuze koji su prošli u posljednji krug. Švicarska ima top igrače.

Zomer brani u prvaku Italije, Džaka igra u Bajer Leverkuzenu, jedan od najboljih igrača njemačke lige, imaju mladi igrači, ima Akanđi, prvak Engleske, a tu je i Šaćiri kao talisman. Jedna jako ozbiljna reprezentacija, a, što je najvažnije, imaju jaku klupu. Mogu šokirati Italijane – istakao je Topić.