Kansas City Chiefsi i čudesni Mahomes do naslova osam sekundi prije kraja

Kansas City Chiefs osvajači su 57. Super Bowla. Kakva utakmica u Finiksu. Petrik Mahomes (Patrick) je u nevjerovatnoj završnici stigao do druge Super Bowl titule. Bio je to vrlo otvoren dvoboj u kojem su Chiefsi na kraju slavili s 38-35. Kansas je do velike pobjede stigao osam sekundi prije kraja uspješnim "field goalom" Herisona Butkera (Harrison).

Ali i Eaglesi su bili sjajni. Džejlen Hurts (Jalen) odigrao je sjajnu utakmicu, protiv Chiefsa imao tri tačdauna probijanjem, te još jedan bacanjem. Ali to nije bilo dovoljno. Ne za razigranog Petrika Mahomesa koji je podbacio u prvom poluvremenu (imao samo 89 jardi bacanjem), ali onda oduševio nastupom u drugom dijelu. I s tri TD dodavanja odveo Chiefse do velikog naslova. Na kraju i proglašen MVP-jem 57. Super Bowla.