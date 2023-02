Šifrin: Rekla treneru da ga mijenja sljedeće sezone, on odmah otišao kući

Mikaela Šifrin (Shiffrin) je usred Svjetskog prvenstva objavila kako prekida dugogodišnju suradnju s trenerom Majkom Dejom (Mike Daye).

Nije to baš česta pojava, ustvari to je stvar koja se ne dešava nikad, ali Šifrin i nije očekivala da će se sve tako završiti.

Šifrin je, naime, obavijestila trenera kako nakon sezone želi nastaviti s novom ekipom, ali njemu nije na pamet palo odraditi sezonu do kraja, nego se odmah pokupio i otišao kući.

- Mikaela želi raditi neke stvari drugačije od sljedeće sezone, želi novi izazov i to je rekla Deju, a on je odlučio da odmah odlazi kući. Mene je ta odluka šokirala – izjavio je direktor američkih reprezentacija Patrik Riml za Associated Press.

Šifrin je objavila saopćenje u kojem se zahvalila treneru za sedam godina saradnje, a s njom ostaje Mark Miter (Mitter), koji je imao ulogu pomoćnog trenera.

Poznato je da američka skijašica ima zapravo potpuno svoju ekipu, koja funkcioniše unutar američke reprezentacije, a u kojoj je i njezina mama Ajlin (Eileen).

Iako je „preko noći“ ostala bez trenera, iz američke reprezentacije su odmah objavili kako će sve napraviti da to ne osjeti do kraja sezone.

- Imamo puno ljudi koji mogu pomoći Mikaeli i s treninzima i svim informacijama koje joj trebaju za trke. Imat će maksimalnu podršku, a zajedno ćemo odlučiti u kojem smjeru ćemo ići dalje – rekao je Pol Kristofik (Paul Kristofic), glavni trener američke ženske reprezentacije.

Mikaela je trenutno prva u poretku sa 1697 poena, skoro 700 više od češke skijašice Petre Vlhove.